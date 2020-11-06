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    06 ноября 2020, 16:03

    Скляр выпустит новый альбом

    Алена Макаренко

    Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр вскоре выпустит новый альбом. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Скляр выпустит новый альбом

    Музыкант пока еще не придумал название для альбома. В него войдут только новые композиции. Скляр надеется, что поклонники познакомятся с его творчеством до Нового года.

    Исполнитель также рассказал, что участники его группы делали во время пандемии коронавируса.

    «Пришлось всем уйти на самоизоляцию: наши планы очень сильно подломила пандемия. Впрочем, я уверен, что она у всех артистов подломила планы. Но мы не отчаялись — продолжили работу», — рассказал Скляр.

    Большую часть песен из нового альбома музыканты записали во время режима самоизоляции.

    Коронавирисом заразились знакомые заслуженного артиста России.

    «Знакомых зацепила и продолжает цеплять эта зараза. Вся эта история не заканчивается — до Нового года так точно. Закончится ли она до следующего лета? Мне кажется, вопрос надо ставить именно в такой плоскости», — добавил Скляр.

    Рок-музыкант призвал всех надевать маски и перчатки в общественных местах.

    Весной и летом Скляру и его коллегам пришлось отменить ряд запланированных концертов в России.