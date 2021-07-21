Скелет древнего ящера нашли в Кировской области

Сотрудники Вятского палеонтологического музея обнаружили кости морского ящера в селе Синегорье (Нагорский район). Об этом сообщили Nation News.

Находку обнаружили на месте регионального геологического памятника «Синегорское обнажение горючих сланцев». Археологи и раньше находили там останки древних существ -- белемнитов, аммонитов и ауцелл.

Ученые обнаружили в этом месте фрагменты скелета — ребра и части ласт, которые, по предварительным данным, принадлежат морскому ящеру рода плезиозавров. Находку перевезли в местный музей. На данный момент проводится исследование останков.