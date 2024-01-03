Культура 03 января 2024, 22:19 Сказочные представления пройдут в Егорьевском историко-художественном музее Виталий Сид

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Новогодние представления в Егорьевском историко-художественном музее пройдут с 3 по 6 января. Одно из них — «А вы пошли на бал». Сказочный сюжет о Золушке переплетается с историей и культурой Егорьевска. Маленькие гости узнают, как жили и развлекались люди в XIX веке, какие традиции и обычаи соблюдали, какие красивые и редкие вещи создавали.

Особое внимание уделили мерлинской шали — удивительному изделию из тончайшей шерсти, которое было очень популярно в Европе в начале XIX века. Мерлинские шали производились в селе Подрядниково, которое находится недалеко от Егорьевска. Это была ручная работа — в год удавалось сделать всего 15 шалей. Сейчас в России сохранились только две мерлинские шали, они выставлены в музеях Москвы и Санкт-Петербурга.

Виталий Сид Виталий Сид Виталий Сид Виталий Сид Виталий Сид Виталий Сид Виталий Сид Виталий Сид

«Мне кажется, это хорошая история, она локальная история, она наша егорьевская история. И когда ты говоришь Подрядниково, мерлинские шали — вокруг этого проходит новогоднее действие! Это и запоминается, и создает нужное впечатление. Дети узнают о нашей земле много нового и интересного», — рассказал методист туристического информационного центра Егорьевска Константин Братчиков.

Спектакль получился интерактивным. Дети не только смотрели, но и принимали участие в действии: играли в игры, участвовали в конкурсах, помогали героям соткать мерлинскую шаль. А в финале сказки на праздничный бал пришли Дед Мороз со Снегурочкой.