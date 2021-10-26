Скандальное интервью принцессы Дианы войдет в сериал «Корона»

Netflix включит скандальное интервью принцессы Дианы, которое она дала телеканалу «Би-би-си» в 1995 году. Ему будет посвящен отдельный эпизод, написала «Газета.ru» со ссылкой на The Sun.

Это интервью стало самым известным интервью принцессы — в нем она рассказала о внебрачных связях принца Чарльза и о проблемах со своим психическим здоровьем.

Эпизод с интервью Дианы должен стать ключевым моментом в пятом сезоне сериала о королевской семье.