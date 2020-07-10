Скамейки с поручнями в виде книг установят в Петербурге

Ключевой достопримечательностью сквера будут скамейки с подлокотниками, выполненными в виде раскрытых книг. На них нанесут цитаты из книг Даниила Гранина — «Блокадная книга», «Мой лейтенант», «Зубр».

По проекту, сквер раскинется почти на гектар. В этом зеленом островке отремонтируют тротуары, посадят новые деревья и кустарники, установят 42 скамейки, фонари и урны.

Разработкой малых архитектурных форм занимается скульптор Евгений Бурков — автора памятника.

Концепцию нового сквера обсуждали сотрудники администрации, библиотеки и молодежного патриотического клуба, а также дочь писателя Марина Чернышева-Гранина.

Это уже второй сквер имени Даниила Гранина в Петербурге.

Даниил Гранин — советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, почетный гражданин Санкт-Петербурга (2005). Он написал романы «Искатели», «Иду на грозу» и «После свадьбы», которые были экранизированы.