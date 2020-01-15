«Скайуокер. Восход» собрал больше миллиарда долларов в прокате

По последним данным, к ночи 14 января фильм собрал 1,001 миллиарда долларов во всем мире. Для того, чтобы собрать столько денег, «Скайуокер. Восход» потребовалось 28 дней — это один из худших результатов последних лет во франшизе. Так, например, седьмой эпизод «Пробуждение силы» перевалил через миллиард уже за 12 дней, а восьмой — «Последние джедаи» — за 19 дней.

Тем не менее кинокритики не называют этот результат провалом. На данный момент во франшизе есть только один фильм, на котором студия значительно потеряла деньги — это спин-офф о Хане Соло.