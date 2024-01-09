Культура 09 января 2024, 18:45 СК проверит права американской компании на «Чебурашку» «Союзмультфильм» попросил СК проверить права компании La Roubine на «Чебурашку» РИА «Новости»

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Киностудия «Союзмультфильм» обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить контракты с американской компанией La Roubine по международным правам на бренд «Чебурашка». Об этом сообщил РБК.

В пресс-службе киностудии рассказали, что СК уже начал проверку и приступил к изучению контрактов. Ранее La Roubine уже уличили в использовании Кота Леопольда и Крошки Енота — персонажей студии «Экран».

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В «Союзмультфильме» также указали на проблемы с контрактом, заключенным с японскими компаниями в 2005 году. По данным киностудии, соглашение не пролонгировали. Студия не получила дополнительных выплат, несмотря на то что TV TOKYO Communications Corporation продолжила использовать Чебурашку для создания рекламы и сувениров.

Финансовые условия договора с японской компанией по международным правам на «Чебурашку» не соответствуют «ни национальной, ни международной практике лицензирования», заключили в пресс-службе.