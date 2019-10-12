Сюткин рассказал, как появилась песня «Конечно, Вася». «Виноваты» кемеровчане

Российский певец Валерий Сюткин рассказал историю создания его знаменитой композиции «Конечно, Вася». Оказалось, что главного героя песни переименовали из-за жителей Кемеровской области.

«Когда 30 лет назад написал текст „Конечно, Эдик“, наш бас-гитарист Сережа Лапин сказал: „Нам за Эдика наваляют в Белове Кемеровской области“. Почему он выбрал Белово, я не знаю, видимо это настоящий шахтерский городок, но это сработало. Я сказал: „Ну, пусть будет Варя или Вася“. Он: „Вася!“. И песня состоялась», — рассказал Сюткин во время выпуска шоу «Голос».

Эту историю Сюткин рассказал после выступления 28-летней Ксенией Орловой из Белова. Она исполнила песню Тины Кароль «Дикая вода», но к ней не повернулся никто из наставников.

Назван победитель шоу «Голос. 60+» Подробнее

Сюткин, общаясь с певицей после выступления, рассказал, что ему не хватило уникальности в ее исполнении.

11 октября в эфир вышел первый выпуск нового сезона шоу «Голос». В этом году в состав жюри вошли Полина Гагагрина, Сергей Шнуров, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.