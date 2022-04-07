Системный психолог Леонова высказалась о «культуре отмены»

Системный психолог Алена Леонова обсудила с сайтом Pravda.Ru феномен так называемой культуры отмены, которая способна лишить популярности всякого известного человека за неудачные фото или сказанные много лет назад слова.

Леонова призналась, что ей не нравится «культура отмены», поскольку в ней есть широкое поле для злоупотреблений, шантажа и манипуляций.

«Но если уж пытаться найти в этом что-то хорошее, то можно предположить, что известные люди не будут говорить во всеуслышание вещи, которые будут осуждаться большинством», — обратила внимание специалист.

ИА Nation News отметило замечание психолога о том, что «культуру отмены» стоит запретить, чтобы человек не становился жертвой бессмысленной и беспощадной травли, когда за любое его слово толпа может разрушить его жизнь.