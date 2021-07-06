Система QR-кодов поможет театрам, заявили в Госдуме

Система QR-кодов поможет театрам во время пандемии, считает первый заместитель главы комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко. Об этом она заявила «Газете.ru».

Дело втом, что вход на спектакли по предъявлению кодов позволит вернуть в театры 100%-ю рассадку — ведь если зрители вакцинированы и имеют антитела, они могут сидеть рядом друг с другом, не опасаясь заразиться.

Драпенко отметила, что из-за ограничений театры находятся в тяжелом экономическом положении, поэтому возможность заполнять зал на 100% пойдет им на пользу.

«На сегодня у нас 50% заполняемость зала, а раньше была вообще 25%, залы там кстати не очень большие, и спрос превышает предложение во много раз. Поэтому мы надеемся, что, во-первых, количество вакцинированных людей будет увеличиваться с начала сезона (это, как правило, сентябрь), во-вторых, это будет стимулом для тех, кто еще не вакцинирован, чтобы сделать это», — отметила депутат.

Она подчеркнула, что решение о введении системы QR-кодов в каждом театре будет приниматься индивидуально.