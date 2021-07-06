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    06 июля 2021, 15:29

    Система QR-кодов поможет театрам, заявили в Госдуме

    Полина Гребенщикова

    Система QR-кодов поможет театрам во время пандемии, считает первый заместитель главы комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко. Об этом она заявила «Газете.ru».

    Система QR-кодов поможет театрам, заявили в Госдуме

    Дело втом, что вход на спектакли по предъявлению кодов позволит вернуть в театры 100%-ю рассадку — ведь если зрители вакцинированы и имеют антитела, они могут сидеть рядом друг с другом, не опасаясь заразиться.

    Драпенко отметила, что из-за ограничений театры находятся в тяжелом экономическом положении, поэтому возможность заполнять зал на 100% пойдет им на пользу.

    «На сегодня у нас 50% заполняемость зала, а раньше была вообще 25%, залы там кстати не очень большие, и спрос превышает предложение во много раз. Поэтому мы надеемся, что, во-первых, количество вакцинированных людей будет увеличиваться с начала сезона (это, как правило, сентябрь), во-вторых, это будет стимулом для тех, кто еще не вакцинирован, чтобы сделать это», — отметила депутат.

    Она подчеркнула, что решение о введении системы QR-кодов в каждом театре будет приниматься индивидуально.