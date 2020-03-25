    25 марта 2020, 22:40

    Симфонический оркестр в Петербурге сыграет все симфонии Бетховена во время карантина

    Дарья Морозова

    Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика» планирует сыграть все симфонии Бетховена во время карантина — рассказал дирижер оркестра Александр Канторов. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Он рассказал, что коллектив «намерен сыграть все симфонии» и «вирус просто обязан отступить» к осени.

    «Я оптимист и уверен, что мы не пойдем по пути Италии моей любимой, где наш фестиваль уже 10 лет», — заключил Канторов.