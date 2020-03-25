Симфонический оркестр в Петербурге сыграет все симфонии Бетховена во время карантина

Он рассказал, что коллектив «намерен сыграть все симфонии» и «вирус просто обязан отступить» к осени.

«Я оптимист и уверен, что мы не пойдем по пути Италии моей любимой, где наш фестиваль уже 10 лет», — заключил Канторов.