Симфонический оркестр в Петербурге сыграет все симфонии Бетховена во время карантина
Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика» планирует сыграть все симфонии Бетховена во время карантина — рассказал дирижер оркестра Александр Канторов. Об этом сообщило РИА ФАН.
Он рассказал, что коллектив «намерен сыграть все симфонии» и «вирус просто обязан отступить» к осени.
«Я оптимист и уверен, что мы не пойдем по пути Италии моей любимой, где наш фестиваль уже 10 лет», — заключил Канторов.