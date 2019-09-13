Симфонический оркестр в цирке. Уникальный проект представят в музее-усадьбе «Архангельское»

В музее-заповеднике «Архангельское» в честь юбилея покажут музыкально-цирковой спектакль «Симфоцирк. Юсуповым посвящается».

«Симфоцирк. Юсуповым посвящается» — музыкально-цирковой спектакль, в котором цирковые номера будут идти в сопровождении симфонического оркестра, впервые будет показан к юбилею музея-усадьбы «Архангельское». В творческую группу проекта вошли народный артист России Эдгард Запашный, художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра Иван Рудин, генеральный директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный. Постановку осуществил режиссер Евгений Шевцов. Ведущим выступит популярный актер театра и кино Эвклид Кюрдзидис. Проект поддерживает Министерство культуры Московской области и администрации Красногорского городского округа.

«Проект был подпитан сразу несколькими идеями и устремлениями: желанием передать весь размах изобретательности Юсуповых в Архангельском, создать что-то принципиально новое к юбилею музея и отметить еще один юбилей — 100-летие российского цирка», — отметила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

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Музей-усадьба «Архангельское» — творение многих поколений знатных родов России: Шереметевых, Одоевских, Голицыных. Последними владельцами усадьбы были Юсуповы. Династия из века в век преданно служила России. Юсуповы были покровителями искусств и сделали чрезвычайно много для русской культуры. В усадьбе было все: музыка, поэзия, живопись. Последний владелец усадьбы Феликс Юсупов писал: «Хотел я превратить Архангельское в художественный центр, выстроив в окрестностях усадьбы жилища в едином стиле для художников, музыкантов, артистов, писателей…»

Были в Архангельском редкие животные — свой зверинец, давали там и цирковые представления. В год 100-летия музея-усадьбы появился проект, который объединит цирк и симфоническую музыку. В этом спектакле сложнейшие номера артистов российского цирка сольются с шедеврами классической музыки в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина.

Проект носит социальный характер, часть билетов будет распространяться бесплатно для незащищенных групп населения.