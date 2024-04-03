Культура 03 апреля 2024, 12:50 Симфонический концерт пройдет в Москве в память о Егоре Летове Клуб 1930 Moscow проведет памятный симфонический концерт в честь Егора Летова Nadezhda Lebedeva/Russian Look/globallookpress

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Егора Летова помянут симфоническим концертом в клубе 1930 Moscow 10 сентября. В этот день певцу исполнилось бы 60 лет. В ноябре этого года группа «Гражданская оборона» отметит 40-летие, сообщило ИА «ИнтерМедиа».

«Песни „Гражданской обороны“ давно стали неотъемлемой частью нашего культурного кода. Их поют под гитару во дворах и в окопах, их слушают на виниловых пластинках и в стриминговых сервисах, их продолжают обожать и пытаются отрицать», — процитировало агентство организаторов.

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По данным издания, симфонический оркестр и хор исполнят композиции лидера «Гражданской обороны» впервые. Музыкальную программу согласовали с вдовой Егора Летова Натальей Чумаковой и его братом Сергеем Летовым.

В конце февраля также в повторный российский прокат вышел фильм-концерт «Сияние обрушится вниз», приуроченный к 60-летию со дня рождения Егора Летова и 40-летию группы «Гражданская оборона».

В начале года депутат Виталий Милонов выступил с инициативой учредить госпремию имени Егора Летова для молодых рок-музыкантов. Соответствующий запрос он направил министру культуры Ольге Любимовой.