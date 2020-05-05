«Сила русского духа и патриотизм»: директор фильма «Шугалей» рассказал о его создании

Премьера боевика, снятого в новом жанре «художественной документалистики», состоялась 1 мая. Директор киноленты Александр Кондаков поведал о ее сверхзадаче и рассказал, почему отечественный фильм будет интересен зрителям за рубежом.

Фильм «Шугалей» повествует об отважных соотечественниках, попавших в плен ливийских боевиков. Подлинный героизм царил и на съемочной площадке: режиссер, актеры, операторы, монтажеры, гримеры — вся команда работала слаженно и оперативно, чтобы премьера состоялась в назначенный день.

«Съемочная группа была готова к любым сложностям, качественно и профессионально каждый на своём месте выполнил свои обязанности. Группа кинокомпании готова к выполнению любых задач», — говорит директор фильма Александр Кондаков. Стоит добавить, что съемки отечественного боевика, по меркам кинематографистов, проходили в рекордно-сжатые сроки: производство фильма заняло менее двух месяцев.

Лента «Шугалей» для киноиндустрии — явление уникальное, причем в мировом масштабе. По мнению Александра Кондакова, с выходом фильма на свет родился абсолютно новый жанр. Фильмов, созданных на реальных событиях, на сегодняшний день более чем достаточно, однако, все они снимались уже после событий, а порой и спустя несколько десятилетий. Отечественная новинка же раскрывает тему актуальную здесь и сейчас: пока зрители следят за приключениями героев на экранах телевизоров, их реальные прототипы пребывают за решеткой в одной из самых жестоких ливийских тюрем без надежды на спасение.

История, положенная в основу фильма, берет свое начало в мае прошлого года. Тогда ученый Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан прибыли в Ливию для проведения социального исследования. В руки соотечественников попала секретная информация. Чтобы предотвратить ее распространение ливийские власти похитили их и заточили в тюрьму в Триполи. Сюжет фильма «Шугалей» достоверно пересказывает эти события, демонстрируя при этом непомерную мощь русской души. «Мы передали силу духа и русского характера, сплоченность и патриотизм», — делится Кондаков.

Важной задачей фильма было показать зрителям, как на самом деле обстоят дела с террористической обстановкой в 21 веке. Ливия — это государство, находящееся во власти опасных боевых группировок, но при этом признаваемое ООН. Между тем, этот статус открывает перед странами возможности по официальной закупке оружия, проводить лабораторную деятельность, осуществлять авиаперелеты. А это уже — реальная угроза для мировой безопасности. «Многие моменты, показанные в картине возможно кого-то заставят задуматься о происходящем в мире», — надеется Александр Кондаков.

Премьера остросюжетного боевика «Шугалей» состоялась на телеканале НТВ. Увидеть фильм можно также в онлайн-кинотеатрах.