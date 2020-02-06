Сиквел «Доктора Стрэнджа» может снять Сэм Рэйми

По словам инсайдера, Рэйми может сменить Скотта Дерриксона, который покинул проект в январе из-за творческих разногласий с Marvel. Предполагается, что съемки нового «Доктора Стрэнджа» начнутся в мае.

Сэм Рэйми известен широкому зрителю по трилогии о Человеке-пауке в исполнении Тоби Магуайера. Кроме того, именно он продюсировал перезапуск «Зловещих мертвецов» и «Полтергейста».