Швыдкой вступился за создателей сериала «Зулейха открывает глаза»

Швыдкой заметил, что история раскулачивания показана в фильме не так жестко, как это было в действительности. Реалии того времени были гораздо более страшными, и создатели сериала понимали, что это очень острая тема.

«Конечно, хочется, чтобы история России не имела ни сучка ни задоринки, но в истории так не бывает. Патриотизм не может быть невежественным», — цитирует Швыдкого «Газета.ru».