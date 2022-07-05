Швыдкой предложил ввести в России параллельный импорт зарубежных фильмов

Зарубежные фильмы можно запустить в параллельный прокат в России или устроить их принудительное лицензирование. Такие варианты сохранения кинотеатров в стране назвал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Если серьезно говорить, если мы хотим сохранить сети, а их надо сохранить, <…> нужно думать, не знаю, о параллельном прокате, о принудительном лицензировании. Это как угодно можно называть, но это один из вариантов», — сказал Швыдкой в эфире радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что для продолжения работы российских кинотеатров необходимо снимать как минимум 200-250 отечественных картин. При этом сейчас в стране производится менее 100 лент. Такую цифру спецпредставитель лидера страны назвал маленькой. Вместе с тем он отметил, что за последний год рост доли российского кино был неплохим.

«Российское кино занимало четвертую часть по сборам и по репертуару от общего репертуара кинотеатрального», — заявил Швыдкой.

Ранее компании The Walt Disney Company и Sony Pictures приостановили свою работу в России.