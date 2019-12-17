Шведская журналистка удивилась количеству детей в российских театрах

Корреспондент шведской газеты Dagens Анна-Лена Лаурен с удивлением обнаружила, что в России детям с ранних лет прививают любовь к классической музыке и балету. Она увидела, что малыши с удовольствием посещают спектакли Большого и Мариинского театра.

Журналистка написала, что в России не считают, что высокую культуру могут понять только взрослые. Детей учат любить и понимать балет и классическую музыку.

Это открытие она сделала во время визита в Санкт-Петербург. Вместе с дочерью она побывала на спектакле в Мариинском театре. Концерт, где исполнялась музыка Модеста Мусоргского, Мориса Равеля, Эдварда Грига и Николая Римского-Корсакова, длился два часа. Также были показаны театральные постановки с участием сказочных персонажей.

«Как минимум сотня детей, которым еще не исполнилось и десяти, спокойно сидели и слушали Грига», — поделилась Лаурен. Она отметила, что шведские дети «уже разнесли бы весь зал».

Позднее она побывала в Большом театре на балете «Лебединое озеро», где увидела много нарядно одетых детей. По мнению журналистки, «трехчасовой балет с двумя антрактами вовсе не предназначен для них». Лаурен сообщили, что в России родители считают, что любовь к балету у ребенка следует прививать именно с этого балета.

Шведская журналистка подчеркнула, что дети с восторгом смотрели спектакль, а мешали залу только взрослые, которые забыли отключить свои мобильные телефоны. Даже ее дочь призналась, что хотела бы еще раз посмотреть балет. Но добавила, что некоторые танцевальные эпизоды были слишком длинными.