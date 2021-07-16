«Шугалей» возвращается на экраны

В сети появился постер будущей отечественной киноленты «Шугалей-3: Возвращение».

Поклонники основанных на реальных событиях боевиков «Шугалей» и «Шугалей-2» активно обсуждают вероятность выхода третьей части истории о социологе. По инсайдерской информации, съемки на стадии завершения.

Еще в конце прошлого года режиссер предыдущих картин Максим Бриус упоминал о возможных съемках продолжения истории социолога Максима Шугалея. «Честно говоря, я думаю о продолжении этого фильма. Есть у меня кое-какие идеи, как можно было бы это сделать интересно», — заявлял он. Однако в следующие полгода никакой информации о фильме не озвучивалось.

О том, кто такой Максим Шугалей, сегодня знают не только в России, но и за рубежом. Такую широкую известность наш соотечественник приобрел после резонансного случая в Ливии. Два года назад российского социолога пригласили в североафриканское государство для мониторинга социальных настроений перед местными выборами. Во время рабочей поездки Максим Шугалей и его напарник Самер Суэйфан неожиданно стали заложниками вооруженных людей, которые без объяснений увезли пленников в частную тюрьму «Митига». Несмотря на отсутствие веских оснований для задержания, россияне провели в плену 18 месяцев.

Захватчики не шли на мирные переговоры с российской стороной, попытки МИД договориться об освобождении зашли в тупик. На помощь пришли неравнодушные соотечественники — за почти полтора года прошло множество акций в поддержку социолога. Два фильма, снятые в небывало короткие сроки, также имели целью предать историю широкой огласке и повлиять на ситуацию. Благодаря им тысячи зрителей по всему миру узнали о бесчинствах ливийских боевиков и потребовали освободить граждан России.

Фильм получил много положительных рецензий как за качество спецэффектов и актерскую игру (роль социолога сыграл опытный харизматичный актер Кирилл Полухин), так и за правдивость и злободневность. Социальную значимость подобных кинолент отметили депутат Госдумы Виталий Милонов, политический консультант Анатолий Вассерман, политик Николай Стариков, актер Евгений Дятлов и другие.

В прошлом году совместными усилиями россиян удалось освободить и вернуть домой. О том, чем сейчас занят прототип героя художественной ленты, можно узнать из новостей. Но зрителям интересно, чем же закончится история полюбившегося им киноперсонажа. По обещаниям режиссера, третья часть расскажет о приключениях Максима Шугалея уже по возвращении на Родину. При этом основные сведения о фильме все еще остаются тайной, что не может не подогревать интерес поклонников еще больше.