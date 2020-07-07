Депутат Виталий Милонов считает, что фильм «Шугалей-2» послужит сигналом для подключения международных правозащитных организаций к ситуации с российскими социологами, попавшими в ливийский плен.

Милонов указал на двуличие либеральных правозащитников, которые из кожи вон лезут, лишь бы оправдать «своих» — наркоманов, пьяниц, убийц, а когда дело касается тех, кто несправедливо попал в тюрьму, предпочитают игнорировать ситуацию.

Фильм «Шугалей» показывает, кем на самом деле являются коррумпированные правозащитники, а именно, марионеточниками, заключил депутат.

По мнению парламентария, успех первой части фильма был связан с тем, что ленту увидел не только российский, но и иностранный зритель. Милонов также надеется, что вторую часть покажут за рубежом, и что «Шугалей-2» станет сигналом для тех международных правозащитных организаций, которые пока не попали под влияние Штатов.

В мае состоялась премьера фильма «Шугалей», которая рассказала всему миру о похищении россиян в Ливии. Вторая часть фильма ожидается этой осенью.