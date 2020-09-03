Шуфутинский выбрал лучший мем про песню «3 сентября»

Сам артист с удовольствием поддерживает эту традицию — «переворачивать календарь» 3 сентября. По его словам, он постоянно поет эту песню в последнее время. В этом году Шуфутинский даже выпустил небольшой клип на «3 сентября». В кадре он переворачивает листок календаря с датой, а затем сжигает его.

Интересно, что этот трек далеко не сразу стал хитом, несмотря на звездных авторов. Музыку написал Игорь Крутой, а слова — Игорь Николаев. Впервые артист исполнил «3 сентября» в 1995 году, а в 2011-м композицию заметили в Сети.

Тогда картинка с изображением американского рэпера Рика Росса и текстом песни появилась в сообществе МДК и стала набирать популярность. В 2013 году шутки о третьем сентября начали входить в моду.

Ранее российские продюсеры поделились своим мнением о том, почему песня «3 сентября» стала феноменом.