Шуфутинский оценил идею женского исполнения песни «3 сентября»
Уточняется, что композиция была записана певцом 27 лет назад. До настоящего момента ее не исполнила еще ни одна женщина. Перед очередным 3 сентября шансонье заявил, что хит может петь кто угодно, пишет ИА Nation News.
«Мое мнение в данном случае не имеет совершенно никакого значения. Песня принадлежит народу. Те, кто хотят ее петь, те имеют полное право ее петь. Мое мнение, что это было бы очень интересно», — отметил Шуфутинский.
Он добавил, что не против, особенно, если исполнение будет талантливым и красивым. Песня «3 сентября» является одной из самых популярных в «арсенале» музыканта.
Ранее Шуфутинский заметил, что один из семи его внуков Ной увлекается музыкой. Фотографию 17-летнего юноши певец опубликовал на личной странице в социальной сети. Он рассказал, что Ной живет в Филадельфии американского штата Пенсиль. По словам артиста, его новый трек «Diaspora» стал популярным в Израиле.