Шуфутинский оценил идею женского исполнения песни «3 сентября»

Российский музыкант Михаил Шуфутинский оценил идею женского исполнения своей песни «3 сентября».

Уточняется, что композиция была записана певцом 27 лет назад. До настоящего момента ее не исполнила еще ни одна женщина. Перед очередным 3 сентября шансонье заявил, что хит может петь кто угодно, пишет ИА Nation News.

«Мое мнение в данном случае не имеет совершенно никакого значения. Песня принадлежит народу. Те, кто хотят ее петь, те имеют полное право ее петь. Мое мнение, что это было бы очень интересно», — отметил Шуфутинский.

Он добавил, что не против, особенно, если исполнение будет талантливым и красивым. Песня «3 сентября» является одной из самых популярных в «арсенале» музыканта.

Ранее Шуфутинский заметил, что один из семи его внуков Ной увлекается музыкой. Фотографию 17-летнего юноши певец опубликовал на личной странице в социальной сети. Он рассказал, что Ной живет в Филадельфии американского штата Пенсиль. По словам артиста, его новый трек «Diaspora» стал популярным в Израиле.