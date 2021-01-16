Шуфутинский обиделся на планы запретить ему въезд в Литву

Российский певец Михаил Шуфутинский воспринял с обидой заявление главы МИД Литвы о планах запретить ему въезд в республику. Шансонье заявил, что в стране остаются его зрители.

Накануне на совместном заседании оборонного комитета литовского Сейма и Совета по культуре республики говорили о возможности включить Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в черный список из-за компенсаций, выплаченных за отмененные концерты.

Организатор гастролей Киркорова получил от властей Литвы 13,7 тысячи евро, организатор выступлений Шуфутинского — 17 тысяч евро. Решение принимал Совет по культуре.

С резкой критикой выступил журналист и общественник Андрюс Тапинас. Он напомнил, что Киркоров снялся в клипе в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, а Шуфутинский «не раз выступал в оккупированном Крыму».

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что власти рассмотрят запрет на въезд для обоих российских исполнителей.

«Это, конечно, обидные вещи, которые мне сегодня пришлось увидеть в интернете. Обидные и неожиданные, поскольку я вообще люблю Литву», — заявил Шуфутинский в эфире «России 24».

Певец заявил, что главе МИД Литвы «нечем заняться», кроме как запрещать выступления. Он добавил, что ничего не потеряет, «кроме того самого потрясающего ощущения, что я не смогу выступить перед теми людьми, которые меня ждут».