Шпионские артефакты и вещи разведчиков. К 100-летию СВР открылась выставка

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин открыл выставку «Внешняя разведка. Из прошлого в будущее» в Государственном центральном музее современной истории России в Москве. Экспозиция приурочена к 100-летнему юбилею службы.

По данным ТАСС, на выставке есть вещи, принадлежавшие Феликсу Дзержинскому, Станиславу Мессингу и Артуру Артузову. На выставке можно увидеть документы и фотографии из семейных архивов руководителей службы и легендарных разведчиков, раритетные записывающие устройства и контейнеры для передачи информации.

«Это большой подарок для всех нас, для всех, кто увлекается историей России, в частности, историей отечественной разведки», — заявил Нарышкин.

На церемонии открытия экспозиции он представил также сборник «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства». Книга содержит рассекреченные архивные документы, касающиеся важнейших событий Второй мировой войны.