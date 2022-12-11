Культура 11 декабря 2022, 21:17 Шоураннер «Ведьмака» Лорен Хиссрич опровергла высмеивание книг Сапковского Шоураннер «Ведьмака» Лорен Хиссрич заявила, что никогда не высмеивала книги Сапковского Кинопоиск

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Продюсер Лорен Хиссрич ответила на критику фанатов, заявивших, что она высмеивает книги писателя Анджея Сапковского. Шоураннер «Ведьмака» заявила на стриминг-платформе Netflix, что никогда этого не делала.

По словам Хиссрич, у них с писателем прекрасное общение. Также она считает офис сценаристов безопасным местом, где авторов всегда поддерживают. После этого Хиссрич обратилась к поклонникам Сапковского и призвала их перестать верить слухам, которые появляются в Сети.

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Затем шоураннер прояснила ситуацию с заявлением Бо Демайо. Бывший сценарист говорил, что его коллеги не любят читать оригиналы. Хиссрич заявила о своем уважении к коллеге, ведь он написал эпизоды, несмотря на критику.

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Netflix ранее анонсировал премьеру третьего сезона сериала «Ведьмак». Она состоится летом 2023 года. Актер Генри Кавилл ранее сообщил, что больше не будет исполнять роль Геральта из Ривии. Артист покинет проект в четвертом сезоне.

Роль Геральта исполнит другой популярный актер Лиам Хемсворт. Он рассказал, что является поклонником «Ведьмака» и гордится ролью этого персонажа.