    20 декабря 2019, 15:04

    Шоу «Голос» по-другому начнет считать голоса

    Алена Макаренко

    Восьмой сезон проекта «Голос» на Первом канале стартует 20 декабря. Теперь организаторы предложили по-другому подсчитывать голоса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу проекта.

    Теперь судьбу конкурсантов будут решать не только наставники, но и телезрители. После этапа «нокаутов» в четвертьфинал пройдут по три исполнителя от каждой из команд. Наставники оценят выступления подопечных и распределят между ними по 20%, 30% и 50% своих голосов. После чего их суммируют с голосами зрителей. В полуфинале окажутся двое вокалистов из каждой команды, которые наберут наибольшее число голосов.

    В полуфинале наставники команд снова разделят между своими воспитанниками условные 100% голосов, они разойдутся в пропорции 60% и 40%. И здесь к этим баллам тоже приплюсуют итоги зрительского голосования.

    До финала дойдут четыре конкурсанта. Сильнейшего вокалиста сезона определят только на основании зрительского голосования. Оно пройдет по схеме «один этап — один голос». Ранее такую схему опробовали в финале второго сезона шоу «Голос 60+», напомнила «Газета.ru».

    Денежные средства от голосования перечислят на благотворительные цели, говорится в сообщении.