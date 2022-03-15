Шон Леви поставит третью часть «Дэдпула»

Американский режиссер Шон Леви станет автором третьей части «Дэдпула» с Райаном Рейнольдсом. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на THR.

Сам режиссер говорил, что хочет снять один из фильмов в этой вселенной. Теперь новость подтвердил исполнитель главной роли Райан Рейнольдс. По информации СМИ, Леви уже заключил контракт со студией Marvel, либо сделает это в ближайшее время.

«Третий фильм в моей трилогии от Шона Леви будет чуть более острым», — написал актер в Twitter.

Тандем Леви и Рейнольдса сложился давно — режиссер и актер вместе работали над фильмами «Главный герой» и «Проект Адам». К слову, ранее Леви упоминал, что хотел бы увидеть в серии фильмов про Дэдпула Хью Джекмана. Теперь фанаты рассчитывают на его появление в проекте, н официально оно пока не заявлено.

Известно, что сценарий к фильму пишут сестры Венди Молино и Элизабет Молино-Логелин. Дата выхода триквела и детали сюжета пока не разглашаются.