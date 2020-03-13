Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма Вооруженных сил РФ
Главный храм Вооруженных сил РФ строят в парке «Патриот» в Подмосковье. И это место было выбрано нарочно — объяснил министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Во время Великой Отечественной войны именно там проходила Московская зона обороны. Шойгу рассказал, что «там были очень серьезные, очень важные, первые позитивные события, начались наши первые успехи».
Министр также уточнил, что ступени храма отлиты из трофейной техники вермахта.
«Мы идем по оружию поверженного врага», — заявил он.