Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма Вооруженных сил РФ

Во время Великой Отечественной войны именно там проходила Московская зона обороны. Шойгу рассказал, что «там были очень серьезные, очень важные, первые позитивные события, начались наши первые успехи».

Министр также уточнил, что ступени храма отлиты из трофейной техники вермахта.

«Мы идем по оружию поверженного врага», — заявил он.