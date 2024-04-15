Культура 15 апреля 2024, 11:42 Шнуров раскритиковал Шевчука за стремление учить других Певец Шнуров раскритиковал лидера ДДТ Шевчука за желание учить других артистов РИА «Новости»

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Певец Сергей Шнуров раскритиковал некоторых коллег по цеху. В частности, в лидере группы ДДТ Шевчуке ему не нравится стремление учить других артистов. Такое мнение музыкант высказал во время выступления на «Нашем радио».

Под прицелом Шнурова оказались несколько музыкантов. Так, ДДТ он назвал «уродским направлением в истории музыки», а его лидера обвинил в стремлении поучать других.

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«Я просто очень не люблю людей, которые начинают учить. Шевчук стал абсолютно таким: „Это нужно так, это нужно этак…“» — объяснил музыкант.

Кроме того, он нелестно высказался о певице Земфире*, а исполнение Виктора Цоя назвал некачественным.

«Земфира* — это антитеза тому, что делаем мы. Вера в настоящее чистое искусство. Представление о сцене как о сакральном служении. Миф о гениальности. Это то, что я постоянно деконструирую», — отметил музыкант.

Ранее песню Шнурова по заказу МВД проверили на фейки о губернаторе Санкт-Петербурга Александре Беглове. Текст песни «Покаянная» рассматривали на тему потенциального ущерба репутации политику.

* Признана иноагентом на территории России.