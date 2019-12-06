Шнуров будет развивать культурные связи России и Китая

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошел в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Музыкант собирается популяризировать китайскую культуру в России.

«С нами граничит огромная страна с очень богатой и древней культурой, но много ли мы знаем о ней? Мы обладаем детальными познаниями о продукции Голливуда, но о современном искусстве Китая знаем в десятки раз меньше. Совершенно незаслуженно, и я постараюсь хоть в какой-то мере это исправить», — сказал Шнуров ТАСС.

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О назначении Шнурова журналистам рассказал сопредседатель комитета, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он выразил уверенность, что музыкант быстро найдет общий язык с китайской аудиторией, а его участие даст стимул для развития связей в сфере культуры между странами.

Так, в 2020 году в Москве пройдет четвертый Российско-китайский молодежный фестиваль «Один пояс — один путь», амбассадором которого станет Сергей Шнуров.

Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития существует с 1997 года. Его задачей является развитие добрых отношений между народами России и Китая, а также расширение контактов по всем направлениям сотрудничества.