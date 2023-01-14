Культура 14 января 2023, 08:35 Школьные уроки «переедут» в кинозалы для поддержки индустрии Глава ассоциации владельцев кинотеатров Воронков: школьные уроки перенесут в кинозалы freepik

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Ассоциация владельцев кинотеатров предложила Министерству культуры России нестандартный способ спасения индустрии развлечений в период кризиса в этой сфере. Глава организации Алексей Воронков сообщил ТАСС, что среди сеансов найдут время для проведения школьных уроков.

«Идея этой программы — внедрить школьную программу по литературе, патриотическому воспитанию в кинотеатры, перенести уроки туда», — рассказал он.

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По его мнению, просмотр фильма с последующим обсуждением — более интересный вариант занятий по сравнению с обычной лекцией учителя. Воронков отметил, что на таких уроках покажут золотую коллекцию русской классики, современные истории и документальное кино.

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Также он рассказал, что подобные занятия уже проводились в ряде регионов в тестовом режиме. Однако тогда затраты на проведение занятий покрывались из средств кинотеатров.

Воронков отметил, что теперь финансирование уроков в кинозалах — в случае согласования предложения от членов ассоциации — ляжет на бюджет Минпросвещения.