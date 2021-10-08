Школьников Ямала наградят премиями

За высокие творческие достижения в сфере культуры и искусства учащиеся школ искусств Ямала получат премии по распоряжению главы региона. Об этом сообщила «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

В этом году премии получат Екатерина Рудь из Нового Уренгоя, Эдуард Галимзянов из Надыма, Сабрина Ходжаева из Муравленко, Арина Габура из Салехарда и Мирослав Воронцов из поселка Харп.

Все учащиеся стали победителями и призерами международных, всероссийских и окружных конкурсов и фестивалей в сфере культуры. Размер каждой премии составляет 100 тысяч рублей.