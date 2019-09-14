Школьники возложили цветы к памятнику Зои Космодемьянской в день ее рождения в деревне Петрищево

В деревне Петрищево Рузского округа обсудили, каким будет новый музей Зои Космодемьянской. В доме, где первая женщина — Герой Советского Союза провела ночь перед казнью, уже располагается музейная экспозиция.

В день рождения Зои — 13 сентября — школьники возложили цветы к ее памятнику.

Источник фото: телеканал «360»

Три года назад дом-музей был отреставрирован Российским военно-историческим обществом. Там сохранились мебель и предметы утвари.

Источник фото: телеканал «360»

Тем не менее, дом не благоустроен — он отапливается соляркой, а туалет располагается на улице. Поэтому было решено построить новое здание. Камень в его основание заложили в мае этого года. И стройка уже вовсю идет. Здание расположится на площади 2 тысячи квадратных метров. Планируется, что его наполнят самым современным оборудованием.

Более того, музей уже переведен из статуса муниципального в региональный. И стал филиалом музея Новый Иерусалим.