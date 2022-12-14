14 декабря 2022, 18:33
Школьники Ноябрьска примут участие в проекте «Читаем всей Россией»
Участники детского книжного клуба в Ноябрьске «Книгопутешествие» готовят видеовизитки на всероссийский проект «Читаем всей Россией». Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа».
Например, пятиклассница Аделя Султанова представила отрывок известной сказки.
Реклама
«Книга лучше телефона, потому что книга — наш лучший друг», — рассказала она.
Реклама
Цель конкурса — приобщить школьников к литературе. Чем более видеовизиток отправят на конкурс участники клуба, тем больше вероятность, что самой читающей в стране станет школа Ноябрьска. Итоги проекта подведут весной.
Книги
Школьники
Реклама
Реклама