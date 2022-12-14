Культура 14 декабря 2022, 18:33 Школьники Ноябрьска примут участие в проекте «Читаем всей Россией»

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Участники детского книжного клуба в Ноябрьске «Книгопутешествие» готовят видеовизитки на всероссийский проект «Читаем всей Россией». Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа».

Например, пятиклассница Аделя Султанова представила отрывок известной сказки.

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«Книга лучше телефона, потому что книга — наш лучший друг», — рассказала она.

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Цель конкурса — приобщить школьников к литературе. Чем более видеовизиток отправят на конкурс участники клуба, тем больше вероятность, что самой читающей в стране станет школа Ноябрьска. Итоги проекта подведут весной.