Культура 14 декабря 2022, 18:23 Школьники Ямала примут участие в конкурсе «Мы говорим на родном языке»

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Презентация конкурса видеороликов «Мы говорим на родном языке» состоялась в санаторно-лесной школе в Салехарде среди школьников. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

В этом году в числе победителей оказались Екатерина и Василиса, которые представили видео на языке коми. В качестве приза они получили электронные книги, беспроводные наушники и брендированные браслеты.

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В следующем году конкурс начнется в июне. Целью мероприятия является популяризация языков коренных малочисленных народов Севера.

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