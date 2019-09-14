Школьникам показали изнасилование на спектакле «Ревизор» в ТЮЗ
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Как сообщила «Российская газета», в Екатеринбурге проходит фестиваль «Реальный театр», на который приехали 18 театров из разных городов России и Европы. До столицы Урала добралась, в том числе, труппа псковского Театра драмы имени Пушкина. Актеры представили новую интерпретацию известной пьесы «Ревизор» Николая Гоголя.
На билетах и афише стояла маркировка 18+. По закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», несовершеннолетним запрещено приходить на такие мероприятия даже под присмотром родителей. Однако в зале все равно сидели школьники, которым, по данным СМИ, 9-12 лет.
Хотя произведение числится в школьной программе, несовершеннолетние увидели несколько откровенных сцен. Так, Хлестаков — молодой мужчина — моется в душе. При этом он повернулся голой попой к зрительному залу. В другой сцене на глазах у Городничего и Городничей Хлестаков срывает с невесты Марьи Антоновны всю одежду, включая нижнее белье, несет ее в спальню и кидает на кровать.Вторая сцена оказалась жесткой — изнасилование. Так режиссеры представили символ падения главных героев, готовых пойти на все ради власти.
Несмотря на наличие «Ревизора» в школьной программе по литературе, никто специально не распространял билеты на спектакль в учебных заведениях. Об этом рассказал арт-директор фестиваля Олег Лоевский.
Свердловская прокуратура начала проверку в ТЮЗ, в котором показали сцену изнасилования.
«Ревизор» показывали в рамках фестиваля «Реальный театр» с 6 по 13 сентября.