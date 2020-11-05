Шевчук рассказал о новой пластинке ДДТ

«Может быть „2020“ — этот год был тяжелым, и много написалось. Есть уже песня с таким названием», — поделился музыкант.

По его словам, группа за два года написала много разных песен и нужно из них выбрать те, за которые не будет стыдно. Отмечается, что новая пластинка ДДТ будет 21-й по счету. Шевчук не стал называть каких-то конкретных сроков ее выхода.

«Мы работаем долго, нудно. <…> Поэтому пока не знаем», — добавил собеседник информагентства.