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    05 ноября 2020, 19:47

    Шевчук рассказал о новой пластинке ДДТ

    Артур Блянихов

    Основатель и лидер ДДТ Юрий Шевчук рассказал РИА ФАН, какое название может получить новый альбом группы.

    «Может быть „2020“ — этот год был тяжелым, и много написалось. Есть уже песня с таким названием», — поделился музыкант.

    По его словам, группа за два года написала много разных песен и нужно из них выбрать те, за которые не будет стыдно. Отмечается, что новая пластинка ДДТ будет 21-й по счету. Шевчук не стал называть каких-то конкретных сроков ее выхода.

    «Мы работаем долго, нудно. <…> Поэтому пока не знаем», — добавил собеседник информагентства.