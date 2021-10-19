Шестой сезон шоу «Поющие мосты» завершится в Петербурге

Жители Петербурга смогут увидеть финал очередного сезона шоу «Поющие мосты» в ночь с 21 на 22 октября. Дворцовый мост разведут под трек-лист, посвященный проекту «Серебряное ожерелье России», написала газета «Петербургский дневник».

Трек-лист, посвященный 11 регионам Северо-Запада, входящих в проект «Серебряное ожерелье России», будет составлен из музыки композиторов, родившихся в этих регионах. Петербуржцы и гости города смогут услышать отрывок из оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, адажио из балета «Сампо» Гельнера Синисало, «Гимн великому городу» Рейнгольда Глиэра и другие композиции.