Шесть российских фильмов попали в лонг-лист «Золотого глобуса»

Впервые сразу шесть фильмов попали в предварительный список претендентов на американскую кинопремию «Золотой глобус». Они претендуют на победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Как сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент», организатор стенда московских кинокомпаний и студий Created in Moscow на Американском кинорынке Евгения Маркова, за победу будут бороться фильмы «Дылда» Кантемира Балагова, «Кадиш» Константина Фаса, «Бык» Бориса Акопова, «Спасти Ленинград» Алексея Козлова, «Странники терпенья» Владимира Аленикова, «Дикая лига» Андрея Богатырева и Арта Камачо.

Всего в лонг-листе 93 фильма из 65 стран, впоследствии из этого списка будет сформирован шорт-лист из четырех-пяти картин, он будет обнародован 9 декабря.

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«Российское авторское кино регулярно собирает самые престижные награды. Однако сразу шесть фильмов в заявке на „Золотой глобус“ говорит о том, что отечественный кинематограф выходит на новый уровень. Мы уверенно превращаемся в заметного на мировом рынке игрока», — отметила Маркова.

Торжественная церемония вручения премии «Золотой глобус» пройдет 5 января в отеле «Беверли-Хилтон» в Калифорнии.