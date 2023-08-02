Культура 02 августа 2023, 11:50 Шесть концертов интеллектуальной и виртуозной музыки пройдут в Москве Фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки пройдет в Москве с 2 августа по 2 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве, в парке «Фили», с 2 августа по 2 сентября пройдет восьмой ежегодный фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки Top Fili Music 2023. В рамках мероприятия организуют шесть концертов. Посетить их сможет любой желающий, сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Фестиваль объединит артистов разных жанров: от поэтического рока, джаза, блюза до инструментальной музыки. В этом году официальным хэштегом мероприятия станет #КрутоТоТут — фраза из одноименной песни рокера из Санкт-Петербурга Кирилла Комарова. Начало концерта, который пройдет сегодня, 2 августа, в 19:00.

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Также на сцене выступят лидеры рок-группы «Умка и Броневик» Анна Герасимова и Ольга Чикина. А 17 августа ждет концерт Петра Погодаева с программой в память о Викторе Цое.

Концерты будут проводить по средам и/или четвергам. Вход — свободный. Подробное расписание можно узнать на сайте и страницах парка «Фили» в соцсетях.

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