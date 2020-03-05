Шерлок Холмс переедет в Россию в новом сериале

Согласно сюжету, Шерлок Холмс пустится в погоню за маньяком Джеком Потрошителем, который в столице Британии уже напал на нескольких женщин и ранил доктора Ватсона. Преступник сбежит в Россию, сыщик последует за ним. В Петербурге у героя Конан Дойля появятся новые друзья и враги. Поселится он на Пекарской улице, а дружбу водить будет с доктором Карцевым.

Главные роли в сериале исполнили актеры Максим Матвеев, Владимир Мишуков и театральный режиссер Константин Богомолов. Последний сыграл антагониста — загадочного, циничного и опасного обер-полицмейстера Знаменского.

«Здесь есть множество игровых моментов, связанных с тем, что Шерлок — иностранец, и он попадает в абсолютно чуждую для себя среду. Ему, кроме дел и преступлений, приходится преодолевать еще и социальный нюанс, внутренне бороться с действительностью, присущей только России. В этом много юмора, иронии», — рассказал режиссер проекта Нурбек Эген.

Шоураннеры обещают масштабные съемки, качественную компьютерную графику и закрученный сюжет.