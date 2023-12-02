Эксклюзив 02 декабря 2023, 02:21 «Шекспир и панки». В МХТ представили необычное прочтение пьесы английского классика Режиссер Муравицкий поставил в МХТ пьесу по Шекспиру в стиле «панк»

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МХТ имени Чехова представил новую постановку по одной из сложнейших пьес Уильяма Шекспира «Как вам это понравится?». Режиссер Юрий Муравицкий увидел в английском классике панка, а постановка исполнена в духе английского театра. На представлении побывал телеканал «360».

«Английский театр — это текстоцентричный театр. Здесь все держится на тексте. Мы с этим очень много работали. <…> А физика — она более свободная. Это сложное сочетание», — отметил Муравицкий.

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Актеры не просто обращались к зрителям, они привлекали их в качестве действующих персонажей. Это шаг вперед для театра и актеров, считает режиссер.

Репетиции проходили в этюдном формате: артисты вносили свои предложения, режиссер корректировал и компоновал.

Кузьма Кутрилев, исполнитель роли Орландо, заявил, что все занятые в постановке актеры согласились с тем, что Шекспир — панк своего времени.

«Панк и рок культура — это культура свободы. Это протест против навязанных устоев общества и уход к себе. <…> Все герои стремятся обрести себя, свое счастье. Это очень схожие две культуры — Шекспир и панк. И панк-культура — гротесковая, и Шекспир — супергротесковый», — рассказал актер.

Этот спектакль — не для массового зрителя, который привык к классическим произведениям с четвертой стеной и лишь изредка с обращением к залу. Однако пресыщенной московской публике может понравиться новое прочтение Шекспира.