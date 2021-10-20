Шеф-повар назвал лучшие блюда русской кухни

Международный день повара отмечается 20 октября. В честь этого праздника ИА Nation News поговорило с шеф-поваром и телеведущим Константином Ивлевым о русской кухне.

Ивлев рассказал, что в последние годы кулинария в России развивается очень активно. До нашей страны даже наконец добрался гид «Мишлен» — самый престижный из мировых ресторанных рейтингов. Однако за рубежом русская кухня пока что представлена довольно скудно.

«Русская кухня, которую готовят за границей, базируется на старорусской туристической кухне: пирожки, пельмени, борщи, сало и черная икра. Современную русскую кухню мало готовят в Европе, поэтому мало кто знает, о том, что происходит у нас на самом деле», — сказал повар.

Если представится возможность угостить русской кухней иностранца, в первую очередь нужно дать ему попробовать четыре блюда: пироги, борщ, икру и пельмени.

В России появляется много ресторанов, специализирующихся на национальной кухне. Однако многие блюда можно приготовить и самостоятельно.

«Какое фирменное блюдо может повторить у себя дома любой россиянин? Пусть купит замороженные пельмени, отварит и с майонезом их съест», — пошутил Ивлев.