Культура 24 февраля 2024, 16:06 «Шедевры кинодокументалистики». В Москве открыли фестиваль фильмов про СВО Более 1,2 тысячи гостей пришли на открытие фестиваля «RT.Док: Время героев» Пресс-служба фестиваля «RТ.Док: Время героев»

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В Москве прошла церемония открытия II Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев». Мероприятие посетили более 1,2 тысячи гостей, сообщили организаторы.

Зрителей ждут показы документальных лент, круглые столы, встречи с авторами и героями кинокартин, музыкантами, поэтами и военкорами.

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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила всех военных, которые сейчас в зоне специальной военной операции защищают Россию, а также «нашу правду, наш русский мир».

Пресс-служба фестиваля «RТ.Док: Время героев» Пресс-служба фестиваля «RТ.Док: Время героев» Пресс-служба фестиваля «RТ.Док: Время героев» Пресс-служба фестиваля «RТ.Док: Время героев»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что фильмы фестиваля не оставят равнодушными не только россиян, но и зрителей со всего мира. Более того, эти киноленты могут появиться в архивах и «доказательной базе преступлений киевского режима».

«Шедевры кинодокументалистики оставляют прочный след в памяти, становятся летописью истории», — подчеркнула Захарова.

Параллельно с фестивалем показы документальных лент проходят в Русских домах 14 стран: в Абхазии, Азербайджане, Аргентине, Белоруссии, Египте, Замбии, Китае, Ливане, Никарагуа, Пакистане, Перу, Таджикистане, Турции, Южной Осетии.

Пресс-служба фестиваля «RТ.Док: Время героев» Пресс-служба фестиваля «RТ.Док: Время героев» Пресс-служба фестиваля «RТ.Док: Время героев» Пресс-служба фестиваля «RТ.Док: Время героев» Пресс-служба фестиваля «RТ.Док: Время героев»

В Москве мероприятие продлится до 25 февраля. В программу кинофестиваля «RT.Док: Время героев» вошли 25 фильмов, в том числе работа телеканала «360» о волонтерах Подмосковья и Донбасса. Ленту под названием «Неравнодушные» снял Андрей Купарев. Команда побывала на новых территориях России и встретилась с теми, кто находится на передовой.

Еще один документальный фильм про Донбасс «Фронтовой дневник американского офицера» выпустила журналист RT Ольга Кирий. Главным героем картины стал бывший американский офицер НАТО Скотт Беннетт, собственными глазами увидевший, что происходит на передовой.