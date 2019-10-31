Шатунов подал в суд на правообладателя песен «Ласкового мая»

Экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов подал иск против компании «Честная музыка», которой принадлежат права на песни этой группы. Исковое заявление Шатунова зарегистрировал арбитражный суд Москвы.

Иск поступил в суд в понедельник, 29 октября, и к производству пока не принят, пишет РИА «Новости» со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел. На данный момент в карточке дела не указаны ни предмет, ни основания исковых требований. Вторым ответчиком является Руслан Филатов.

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Представитель Шатунова рассказал агентству, что предмет иска «в общих чертах» касается «интеллектуальной собственности, имущественных прав, в том числе на фонограммы, и неправомерных действий „Честной музыки“, которые она осуществляет в отношении объектов, которые ей не принадлежат».

Представитель истца также отметил, что «Честная музыка» заявляет себя правообладателем фонограмм, однако откуда такие права могли у нее взяться не очень понятно. Он также отказался конкретизировать исковые требования.

В августе стало известно, что продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что Шатунов больше не будет исполнять на концертах песни группы, а будет петь только свои произведения. По словам Разина, решение исключить из своего репертуара композиции «Ласкового мая» Шатунов принял сам.

Продюсер группы также отметил, что представители «Честной музыки» обратились к Шатунову с просьбой о заключении договора на исполнение песен коллектива, но певец заявил, что петь эти песни больше не планирует.

Однако представитель певца Аркадий Кудряшов, в свою очередь, сказал тогда, что Разин сам запретил Шатунову петь песни коллектива по «неизвестным причинам».