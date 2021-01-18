Шаляпин показал коллаж с отцом, которого он сделал своим ровесником

Поклонникам отца фото показалось странным. Шаляпин вспоминал, что отец бил его и мать, им даже приходилось убегать из дома.

«Моя единственная фотография с отцом, которую я успел сделать в этой жизни. Решил сделать нас „ровесниками“», — написал Прохор.

Некоторые фолловеры не сразу догадались, что это коллаж. Другие сразу отметили внешнюю непохожесть отца и сына. Некоторые даже посоветовали сделать анализ ДНК. Они не поверили, что у такого человека, мог родиться красивый и талантливый сын.

Прохор Шаляпин из-за пристрастия телеведущей Марии Шукшиной и ее матери к участию в скандальных ТВ-шоу в оскорблении памяти ее отца, советского кинорежиссера Василия Шукшина.