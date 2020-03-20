Шахназаров рассказал о возможных убытках кинематографа из-за коронавируса

По его словам, «для отреставрированных фильмов, для повторных показов потери не такие большие, такие акции не имеют коммерческого результата», «а вот отмены и переносы новых картин — это серьезные убытки для компаний и кинотеатров».

«Скорее всего, это правильные меры в сложившейся ситуации», — заключил Шахназаров.