Шахназаров рассказал о возможных убытках кинематографа из-за коронавируса
Перенос премьер и съемок фильмов принесет кинематографу огромные убытки — рассказал генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По его словам, «для отреставрированных фильмов, для повторных показов потери не такие большие, такие акции не имеют коммерческого результата», «а вот отмены и переносы новых картин — это серьезные убытки для компаний и кинотеатров».
«Скорее всего, это правильные меры в сложившейся ситуации», — заключил Шахназаров.