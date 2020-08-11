Шахназаров объяснил причину проблем «Ленфильма»

Шахназаров напомнил, что в 90-е годы перед «Мосфильмом» и «Ленфильмом» стоял выбор — пойти на акционирование или оставаться государственными предприятиями.

«Мосфильм» выбрал второй вариант, поскольку не хотел терять права на свою фильмотеку, являвшуюся единственным источником дохода. В результате концерн каждый год продавал права на картины, получал деньги и вкладывал их в модернизацию студии.

«„Ленфильм“ пошел другим путем и потерял права на золотую коллекцию, лишившись важного источника дохода. Я думаю, это основная причина всех сегодняшних проблем студии», — пояснил Шахназаров.