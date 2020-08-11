facebook_pixel
    11 августа 2020, 19:44

    Шахназаров объяснил причину проблем «Ленфильма»

    Артур Блянихов

    Гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров объяснил, в чем заключается основная причина всех проблем студии «Ленфильм», чьи долги превысили два миллиарда рублей. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

    Шахназаров напомнил, что в 90-е годы перед «Мосфильмом» и «Ленфильмом» стоял выбор — пойти на акционирование или оставаться государственными предприятиями.

    «Мосфильм» выбрал второй вариант, поскольку не хотел терять права на свою фильмотеку, являвшуюся единственным источником дохода. В результате концерн каждый год продавал права на картины, получал деньги и вкладывал их в модернизацию студии.

    «„Ленфильм“ пошел другим путем и потерял права на золотую коллекцию, лишившись важного источника дохода. Я думаю, это основная причина всех сегодняшних проблем студии», — пояснил Шахназаров.

    Новости SMI.FM