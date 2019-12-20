Шахназаров: мировое кино переживает серьезный художественный кризис

«Я не увидел ничего такого, что бы произвело на меня впечатление. Я думаю, мировое кино переживает серьезный художественный кризис», — цитирует Шахназарова РИА ФАН.

По его мнению, и российский кинематограф переживает не лучшие времена. Он добавил, что было бы неплохо ввести курс отечественного кино в школьную программу. Шахназаров напомнил, что во многих странах реализована подобная практика.