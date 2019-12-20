Шахназаров: мировое кино переживает серьезный художественный кризис
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров признался, что его сильно разочаровали картины, которые стали лауреатами последних фестивалей. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Я не увидел ничего такого, что бы произвело на меня впечатление. Я думаю, мировое кино переживает серьезный художественный кризис», — цитирует Шахназарова РИА ФАН.
По его мнению, и российский кинематограф переживает не лучшие времена. Он добавил, что было бы неплохо ввести курс отечественного кино в школьную программу. Шахназаров напомнил, что во многих странах реализована подобная практика.