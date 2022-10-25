Шахматный музей открыли в Нижнем Новгороде | 360°

Культура 25 октября 2022, 23:11 Шахматный музей открыли в Нижнем Новгороде

Читать 360tv в

В Нижнем Новгороде открылся первый музей шахмат. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.

Музей появился в спортивной школе № 9. Мэр города Юрий Шалабаев поддержал инициативу директора учреждения по созданию музея.

Реклама

Среди экспонатов обращают на себя внимание не только эксклюзивные фигуры, книги начала прошлого века, но и часы, которые использовал экс-чемпионам мира Борис Спасский.

Реклама

«Это настоящая связь времен. Музей символизирует историю и традиции спортшколы № 9», — подчеркнул директор департамента физической культуры и спорта городской администрации Антон Ермаков.