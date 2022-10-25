Шахматный музей открыли в Нижнем Новгороде | 360°

25 октября 2022, 23:11
Шахматный музей открыли в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде открылся первый музей шахмат. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.
Музей появился в спортивной школе № 9. Мэр города Юрий Шалабаев поддержал инициативу директора учреждения по созданию музея.
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Среди экспонатов обращают на себя внимание не только эксклюзивные фигуры, книги начала прошлого века, но и часы, которые использовал экс-чемпионам мира Борис Спасский.
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«Это настоящая связь времен. Музей символизирует историю и традиции спортшколы № 9», — подчеркнул директор департамента физической культуры и спорта городской администрации Антон Ермаков.
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